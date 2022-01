Tango argentin Lugny Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Lugny Saône-et-Loire Lugny Weekend tango argentin à Lugny avec la présence de Charlotte Hess. Du débutant aux confirmés, vous trouverez tous l’instant qui vous convient. Au programme de samedi :

Worshop conscience corporelle à 15h

Atelier tango tous niveaux à 16h45

Initiation découverte à 18h30

Mi longa à 20h Au programme de dimanche:

Worhsop conscience corporelle à 11h

repas tiré du sac

Atelier tango tous niveaux à 14h

Bonus mi longa à 15h30

