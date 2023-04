Tango argentin : ateliers et bal LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Tango argentin : ateliers et bal LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi, 10 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 15h00 à 18h30

Le samedi 17 juin 2023

de 15h00 à 17h00

Le samedi 10 juin 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR. Dans le cadre du Mois parisien du handicap, la bibliothèque reçoit Nathalie Clouet, la reine du tango argentin, pour 3 rendez-vous virevoltants ! Vous avez toujours rêvé d’apprendre le tango argentin ? La professeure et danseuse Nathalie Clouet , et Un rien de tango dans la démarche vous invitent à trois ateliers d’initiation et un bal populaire ! « Né à la fin du 19ème siècle sur les rives du Rio de la Plata, le tango argentin est le fruit d’une communauté d’hommes et de femmes très différents les un.es des autres. Ces gens se sont croisés dans les rues de la modernité. En marchant, ils imprègnent des saveurs de leurs origines les trottoirs de la ville de Buenos- Aires. Petit à petit, ils mettent en commun leurs contradictions. Il en résulte une culture codifiée. Aujourd’hui, le tango argentin ne cesse de voyager. Toute cadence unie ; celle de votre respiration, de votre sang et autres battements de corps … Un voyage du dedans vers le dehors où le délice est de pouvoir approcher un corps présent. Chercher à trouver l’harmonie par le bruissement des frottements, des frôlements, des souffles, des sons, des phrases de danse écrites pour l’espace. La danse du tango est un véritable orchestre. D’ailleurs, le chef a un nom, c’est le silence. C’est à dire ? Toutes les perceptions qui jouent ensemble juste avant que les émotions ne commencent à nous envahir. A présent, vous dansez le tango ! C’est à dire ? Vous écoutez et vous entendez l’accompagnement de l’autre danseur. Et là, patatras ! la danse du tango se dessine, comme un jeu d’enfant. Le tango argentin vous impose sa créativité et vous impose une liberté. » Autour d’exercices rythmiques tactiles et visuels, et de quelques consignes, les ateliers vous guident vers les sensations propres au système guide-guidée du tango argentin. Les trois ateliers sont indépendants : vous pouvez participer à l’un ou deux d’entre eux, ou aux trois ! Participez aux trois, c’est mieux ! Et en duo, c’est encore mieux. En ouverture du bal, un tango silencieux sera dansé par Nathalie Clouet et Blandine Coince, en hommage à notre collègue et amie bibliothécaire Marie Herz, décédée précocement, et qui aurait aimé voir naître ce projet. En présence d’interprètes LSF/FR. samedis 10 et 17 juin à 15h samedi 24 juin à 15h, suivi d’un bal en entrée libre dès 16h

adultes sur inscription un mois avant la date de l’atelier choisi, de préférence en duo ! Dress code : pantalon, chaussures confortables qui pivotent bien, dessous cuir peau, tennis souples… (pas de semelles de crêpe par exemple). À l’occasion des ateliers… …vous pourrez découvrir une table thématique d’ouvrages sur le tango ainsi qu’un diaporama du travail du photographe Frédéric Langard, dont la photographie de bal de tango embellit notre communication autour de cet événement.Remerciement également à Enzo Di Meo, conseiller technique son pour Un rien de tango dans la démarche. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Frédéric Langard Bal tango argentin

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tango argentin : ateliers et bal LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi 2023-06-10 was last modified: by Tango argentin : ateliers et bal LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 10 juin 2023 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris