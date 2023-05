Tango à la Quincave La Quincave Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 21 mai 2023

de 18h00 à 21h30

.Tout public. payant Réservation conseillée : 0782743691 Clara María (voix), Javier Díaz González (guitare) et Laurent Gehant (clavier) vont interpréter des tangos ; des concerts dans un bar, autour d’un verre de vin, comme si on était à Buenos Aires. Pour la prochaine édition « Tango à la Quincave », la chanteuse argentine Clara María nous fera l’honneur de venir interpréter des tangos, accompagnée à la guitare par Javier Díaz González et au clavier par Laurent Gehant. Les soirées « Tango à la Quincave », organisées par Matías Tripodi, sont des soirées musicales dans l’esprit des concerts de tango à Buenos Aires, ayant lieu dans des bars. Il ne s’agit donc pas d’une milonga, mais d’un moment d’écoute privilégié, autour d’un (ou deux…) verres de vin. La Quincave 17, Rue Bréa 75006 Paris Contact : https://1bouquin1vin.com/ 0782743691 1bouquin.1vin@gmail.com https://1bouquin1vin.com/

