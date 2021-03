Seattle ArtsAmuse @ Seattle,WA , Paris,France Seattle Tanglefolie 2021, le premier défi en français, basé sur la Méthode Zentangle® et « Dis-moi dix mots » ArtsAmuse @ Seattle,WA | Paris,France Seattle Catégorie d’évènement: Seattle

du jeudi 11 mars au samedi 20 mars à ArtsAmuse @ Seattle, WA | Paris, France

Tanglefolie 2021

—————- C’est un défi, pour les amoureux des mots, qui vous emmène en voyage avec un stylo, un crayon et du papier. Des mots, des _tangles_ et si vous avez envie des suggestions pour vous accompagner sur la route. Lancez-vous !

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T23:59:00;2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T23:59:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T23:59:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T23:59:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00

