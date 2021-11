Tangerine Dream l’usine, 6 février 2022, Istres.

Tangerine Dream

l’usine, le dimanche 6 février 2022 à 19:00

TANGERINE DREAM sont considérés comme des pionniers de la musique électronique et instrumentale. Le groupe créé en 1967 a traversé l’histoire jusqu’à sa formation actuelle. En 1974, sortira l’album « Phaedra », disque d’or dans plus de 14 pays, reconnu comme étant la pierre angulaire des sons et séquences de la musique électronique et contemporaine. Nombreux sont les peintres, acteurs, architectes, écrivains et danseurs qui ont reconnu l’influence de TANGERINE DREAM sur leur travail, un phénomène culturel à part entière. La réputation du groupe dans le monde de la musique, leur live inoubliables, ainsi que leur ventes records de disques, leur ont donné le luxe de travailler de manière indépendante et une liberté de création totale. Ils continuent à se produire sur les scènes les plus prestigieuses mais assez rarement en France. Ils se produiront en concert exceptionnel, pour une date unique en France à L’USINE à Istres.

35€ en pré-vente

l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T19:00:00 2022-02-06T22:00:00