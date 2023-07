TANGAGE : Thierry LE GALL, piano Église Saint-Merry Paris, 23 juillet 2023, Paris.

Le dimanche 23 juillet 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Nouvel album – Musiques romantiques – Compositions originales de Thierry Le Gall et variations sur Frédéric Chopin

Thierry Le Gall, piano

Thierry Le Gall, étudie l’accordéon dès l’âge de six ans et le piano à dix. En 1978, à la suite d’une rencontre avec Gilles Lapoule, metteur en scène, il compose ses premières pièces qu’il interprète sur scène avec les comédiens. Il quitte néanmoins cette compagnie pour se consacrer à la musique et à la composition.

En 1985, il écrit et enregistre au piano une musique sur La prose du Transsibérien de Blaise Cendrars) et l’année suivante Jerrican-Carlingue d’Alain Grézel. Il rencontre divers auteurs de chansons, intègre la Sacem en 1986 et s’intéresse en parallèle aux musiques du monde et à l’éthno-musicologie. C’est sans doute pour cette raison, mais aussi par envie d’aventure, qu’il part en Afrique, au Gabon, découvrant les sonorités de la jungle , la musique traditionnelle et surtout… le Zaïco.

En 1989, voyage initiatique en Inde. En 1994, il repart en Thaïlande . Au Laos, une mélopée lui redonne l’envie de musique. Il traverse le Viêt-Nam, et finit son voyage devant le temple d’Angkor-Vat au Cambodge.

C’est la création de Tangage. À Paris, la formation voit le jour en 1995 autour d’un duo accordéon – guitare. Elle s’est continuellement élargie au fil du temps, passant au trio, quartet, quintet jusqu’à l’élaboration d’un cinquième album : Neuf-Têtes.

En 2012, c’est une croisière en solitaire avec l’albumTangage piano.

2015 : Trait d’union, des nouvelles compositions, piano- violon, avec Alain Petit au violon.

2017 : De la rencontre avec des étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, naît un projet de festival. La musique classique et celles écrites « aujourd’hui » se croiseront dans le même concert. Pour l’occasion, Thierry Le Gall compose trois trios (piano, violon, violoncelle). La première se déroule au Regard du Cygne à Paris. Au programme Tangage et Mendelssohn.

2018 – 2019 : Enregistrement et concerts des Suites celtiques pour piano solo et des Mistero, pièces écrites pour violoncelle et piano avec Armance Quero au violoncelle.

2021 : Enregistrement du 3e volume piano solo Old fashioned et première éxécution publique des Scherzando pour alto – piano avec Eloïse Heuze à l’alto

2023 : Enregistrement du 4e volume piano, Landa.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

