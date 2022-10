Tandem radio imaginaire Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort Lors d’une émission de radio imaginaire enregistrée en public, une journaliste invite des artistes hommes à parler de leurs femmes artistes. Ils se succèdent au micro pour évoquer leurs rapports plus ou moins heureux, plus ou moins compliqués avec leur compagne en disséquant les mécanismes de la rivalité ou de l’harmonie. à travers ces célèbres couples de créateurs – toutes époques, nationalités et disciplines confondues – c’est le lien entre amour, genre et travail que l’on observe : un trio parfois explosif dans les tandems amoureux, artistes ou pas. Belfort

