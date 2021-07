ARRENTES DE CORCIEUX Centre Clair Sapin ARRENTES DE CORCIEUX, Vosges Tandem Franco-Allemand Centre Clair Sapin ARRENTES DE CORCIEUX Catégories d’évènement: ARRENTES DE CORCIEUX

Vosges

Tandem Franco-Allemand Centre Clair Sapin, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, ARRENTES DE CORCIEUX. Tandem Franco-Allemand

du mardi 27 juillet au dimanche 1 août à Centre Clair Sapin

Le thème principal de la rencontre sera le ‘‘faire ensemble pour partager nos compétences’’. Il s’agira tout au long du séjour de permettre une coopération entre tous les participants. Ceci sera mis en œuvre dans tous les temps de vie collectives mais aussi à travers des activités : o Linguistiques : chaque matin des séquences de pédagogie tandem. o Ludiques : sportives, manuelles, culturelles ou scientifiques dont l’objectif sera d’illustrer et de réinvestir les apprentissages de la matinée

250€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Clair Sapin 3 Le Clair Sapin, 88430 ARRENTES DE CORCIEUX ARRENTES DE CORCIEUX Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T16:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T23:59:00;2021-08-01T00:00:00 2021-08-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: ARRENTES DE CORCIEUX, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Clair Sapin Adresse 3 Le Clair Sapin, 88430 ARRENTES DE CORCIEUX Ville ARRENTES DE CORCIEUX lieuville Centre Clair Sapin ARRENTES DE CORCIEUX