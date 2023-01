Tandem flore et insectes à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Tandem flore et insectes à Vendôme Vendôme, 10 juin 2023, Vendôme . Tandem flore et insectes à Vendôme Faubourg Saint-Bienheuré Vendôme Loir-et-Cher

2023-06-10 14:00:00 14:00:00 – 2023-06-10 Vendôme

Loir-et-Cher Tandem flore et insectes à Vendôme. Venez découvrir, lors d’une balade d’environ 2h30 en bords de Loir, à Vendôme, quelques exemples de coévolutions, de relations et de synergies intéressantes et très utiles entre les insectes et les plantes ! Tout cela vous sera présenté et expliqué par des spécialistes de Perche Nature en matière de botanique et d’entomologie. Sortie organisée en partenariat avec le service des Espaces verts de la ville de Vendôme. Cette année, nous vous proposons de découvrir quelques interactions et liens importants entre plantes et insectes lors d’une balade. +33 2 54 80 11 05 Pixabay

Vendôme

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Faubourg Saint-Bienheuré Vendôme Loir-et-Cher Ville Vendôme lieuville Vendôme Departement Loir-et-Cher

Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

Tandem flore et insectes à Vendôme Vendôme 2023-06-10 was last modified: by Tandem flore et insectes à Vendôme Vendôme Vendôme 10 juin 2023 Faubourg Saint-Bienheuré Vendôme Loir-et-Cher loir-et-cher Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher