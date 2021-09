Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, Nièvre TANDEM, Chapitre 5 / Christine Montalbetti & Pierre Louis-Calixte La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

TANDEM, Chapitre 5 / Christine Montalbetti & Pierre Louis-Calixte La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 13 octobre 2021, Nevers. TANDEM, Chapitre 5 / Christine Montalbetti & Pierre Louis-Calixte

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mercredi 13 octobre à 20:00

C’est une ronde si ordinaire, mais tellement vertigineuse. “Oh, cet étrange chœur qu’on forme tous ensemble sans le savoir.” Combien sont-ils ? Ce sont une quinzaine de personnages que nous suivons sur une journée, dans leur solitude anodine ou subie. Ils ont tous un but ou un ennui (un deuil ?) à conjurer. Ils vont, à un moment ou à autre, se croiser, se frôler. Et, cependant qu’elle nous raconte ces vies « minuscules » et paradoxalement si haletantes, l’autrice nous fait entrer dans son atelier, nous expliquant avec malice ses choix, ses virages, sa nécessité à raconter, comme ça, par la fiction. Christine Montalbetti est romancière, mais elle écrit aussi pour le théâtre. Elle a d’ailleurs reçu le prix Émile Augier de l’Académie française en 2020 pour une pièce intitulée La Conférence des objets qu’elle a elle-même mise en scène. C’est donc naturellement qu’elle s’associe avec un comédien (natif de Nevers) qu’elle connait bien : Pierre Louis-Calixte de la Comédie Française pour un tandem qui mettra en scène son dernier roman. Christine Montalbetti fait partie des 524 auteurs de la rentrée littéraire 2021, Tandem l’a retenue pour vous ! A lire : Christine Montalbetti, _Ce que c’est qu’une existence_, POL, 2021. Dédicaces à la fin de la lecture.

10€, 8€ (tarif réduit : adhérents de l’association Tandem, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi)

Lecture La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T20:00:00 2021-10-13T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Adresse 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers