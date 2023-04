Rencontres du Bout du Monde Tandem Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados

Rencontres du Bout du Monde Tandem, 1 avril 2023, Caen . Caen ,Calvados , Rencontres du Bout du Monde 8 rue Nicolas Oresme Tandem Caen Calvados Tandem 8 rue Nicolas Oresme

2023-04-01 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-01 23:00:00 23:00:00

Tandem 8 rue Nicolas Oresme

Caen

Calvados . Tandem accueille la 17ème édition du festival « Rencontres du bout du Monde », le festival du voyage en images.

Au programme, des projections de films de voyage en présence des conférenciers, des rencontres, des expositions et concerts.

Retrouvez les informations pratiques sur le site de Tandem. Tandem accueille la 17ème édition du festival « Rencontres du bout du Monde », le festival du voyage en images.

Au programme, des projections de films de voyage en présence des conférenciers, des rencontres, des expositions et concerts.

Retrouvez les informations pratiques sur le site de Tandem. jourpat@hotmail.fr +33 6 60 70 90 69 http://www.caentandem.com/ Tandem 8 rue Nicolas Oresme Caen

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados Tandem 8 rue Nicolas Oresme Ville Caen Departement Calvados Tarif Lieu Ville Tandem 8 rue Nicolas Oresme Caen

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen /

Rencontres du Bout du Monde Tandem 2023-04-01 was last modified: by Rencontres du Bout du Monde Tandem Caen 1 avril 2023 8 rue Nicolas Oresme Tandem Caen Calvados Calvados Tandem Caen

Caen Calvados