Tandem au domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Brangues. Tandem au domaine Paul Claudel

Domaine Paul Claudel, le samedi 18 septembre à 17:00

Une chroniqueuse, invite à son micro, au gré d’une série radiophonique sur les couples créateurs , des artistes qui ont existé : Richard Burton, Jean Tinguely, Serge Gainsbourg, Gustav Mahler, Auguste Rodin, Francis Scott Fitzgerald…

15 € – 10 € sur présentation d’un justificatif : moins de 18 ans et les étudiants/adhérents NRB demandeurs d’emploi/allocataires RSA

Compagnie Superlune – coproduction CDN Besançon – Mise en scène et jeu : Clément Carabédian et Joséphine Chaffin Domaine Paul Claudel 660, rue du Village 38510 Brangues Brangues Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

