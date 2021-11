Tandem : 20 ans Caen, 20 novembre 2021, Caen.

Tandem : 20 ans Tandem 8 rue Nicolas Oresme Caen

2021-11-20 – 2021-11-27 Tandem 8 rue Nicolas Oresme

Caen Calvados

Le centre social et culturel Tandem fête ses 20 ans, du 20 au 27 novembre. Pour l’occasion, l’association a concocté un programme exceptionnel : spectacle famille/enfant, concert, exposition, animations, bal folk…Les temps forts :Où est passée la guitare de Mickaël Jones ? – 20 novembre, 9h-12h

Escape game sous forme d’enquête pour toute la famille.Tandem Durée de l’enquête : 45 minGratuitLe Gros bal – 20 novembre, 21h30

La Compagnie des Airs Sauvages réunira le Cercle Celtique de Caen, Manigale et Clément Rousse en solo pour un bal folk où petits et grands sont invités à danser aux sons des violons et des accordéons.Tandem De 8€ (adhérents) à 10€Ti Canaille – 21 novembre, 16h30

Les cinq multi-instrumentistes et chanteurs normands d’Olifan propose un concert jeune public à partager en famille. Un spectacle enthousiasmant à la rencontre des musiques du monde.TandemÀ partir de 3 ansDe 2€ (adhérents) à 5€Au Tour de – 27 novembre, 20h

Point d’orgue des festivités, le guitariste et chanteur Michael Jones, ancien membre du trio Fredericks-Goldman-Jones donnera un concert-événement retraçant l’ensemble de son parcours. 1re partie : Mary Cooper et Dom Ferrer (blues-rock).ZénithBilletterie à l’accueil de Tandem 20€ (adhérents ou non) – Billetterie Zénith 24€

© Tandem

Le centre social et culturel Tandem fête ses 20 ans, du 20 au 27 novembre. Pour l’occasion, l’association a concocté un programme exceptionnel : spectacle famille/enfant, concert, exposition, animations, bal folk…

Les temps forts…

info@caentandem.com +33 2 31 29 54 54 http://tandemcaen.e-monsite.com/agenda/20-ans-tandem.html

Le centre social et culturel Tandem fête ses 20 ans, du 20 au 27 novembre. Pour l’occasion, l’association a concocté un programme exceptionnel : spectacle famille/enfant, concert, exposition, animations, bal folk…Les temps forts :Où est passée la guitare de Mickaël Jones ? – 20 novembre, 9h-12h

Escape game sous forme d’enquête pour toute la famille.Tandem Durée de l’enquête : 45 minGratuitLe Gros bal – 20 novembre, 21h30

La Compagnie des Airs Sauvages réunira le Cercle Celtique de Caen, Manigale et Clément Rousse en solo pour un bal folk où petits et grands sont invités à danser aux sons des violons et des accordéons.Tandem De 8€ (adhérents) à 10€Ti Canaille – 21 novembre, 16h30

Les cinq multi-instrumentistes et chanteurs normands d’Olifan propose un concert jeune public à partager en famille. Un spectacle enthousiasmant à la rencontre des musiques du monde.TandemÀ partir de 3 ansDe 2€ (adhérents) à 5€Au Tour de – 27 novembre, 20h

Point d’orgue des festivités, le guitariste et chanteur Michael Jones, ancien membre du trio Fredericks-Goldman-Jones donnera un concert-événement retraçant l’ensemble de son parcours. 1re partie : Mary Cooper et Dom Ferrer (blues-rock).ZénithBilletterie à l’accueil de Tandem 20€ (adhérents ou non) – Billetterie Zénith 24€

© Tandem

Tandem 8 rue Nicolas Oresme Caen

dernière mise à jour : 2021-11-05 par