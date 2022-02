Tanc . Look at the Sky it’s the color of Love Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement Look at the sky it’s the color of love, est un voyage subtil dans une multitude de teintes et de formes de bleu : royal, indigo, cristallin, azur, des choix allant du plus éclatant au plus réservé, où les dégradés de blanc et de noir purs appuient la complexité de ces associations.



Look at the sky it's the color of love, est un voyage subtil dans une multitude de teintes et de formes de bleu : royal, indigo, cristallin, azur, des choix allant du plus éclatant au plus réservé, où les dégradés de blanc et de noir purs appuient la complexité de ces associations.



Tanc, artiste plasticien né à la capitale en 1979, travaille toujours à Paris aujourd'hui. Courant des années 2010, il passe un cap décisif dans sa carrière. Ainsi, il amorce une nouvelle direction artistique, où la couleur vibrante laisse place à de subtiles nuances de noirs, des lignes vibrantes et des écritures systématiques.



