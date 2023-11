La semaine de réduction des déchets Tanaïs Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

De 9h30 à 12h30-Au centre technique municipal

Opération de broyage

Apportez vos branches à broyer pour en faire du paillage.

Distribution de composteurs

Gratuit sur inscription et réservation par mail à agenda21@ville-blanquefort.fr Dimanche 26 novembre

De 9h30 à 12h à Tanaïs

Nettoyage de la nature

Ramassage des déchets

