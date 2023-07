Sortie nature Tanaïs Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde Sortie nature Tanaïs Blanquefort, 12 juillet 2023, Blanquefort. Sortie nature Mercredi 12 juillet, 10h00 Tanaïs Participez à la prochaine sortie nature mercredi 12 juillet au domaine de Tanaïs de 10h à 12h.

Venez vous initier à la reconnaissance d’insectes de haute voltige : les délicates libellules et demoiselles, appelées également odonates. Caloptéryx vierge, Leste vert, libellule déprimée… vous apprendrez à identifier quelques-unes des espèces présentes sur le site, les adultes (imago) mais aussi les larves. »

RDV à Tanaïs, salle de réception à 10h.

À partir de 8 ans. Sortie organisée par Cistud nature

