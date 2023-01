Tan2em + kaligramme Saint-Denis-de-Pile Saint-Denis-de-Pile OTI du Libournais Saint-Denis-de-Pile Catégories d’Évènement: Gironde

TAN2EM // Chanson Folk « C'est Madame qui pilote, et Monsieur qui pédale… » TAN2EM, c'est l'histoire de Chloé et Laurent, Juliette et Mika, deux couples ayant croisé leurs tandems sur la route, quatre artistes en roue libre. Leur univers folk aux accents bluegrass et aux paroles touchantes fait dérailler la chanson française. Cette joyeuse équipe n'en est pas à son premier Tour de France : vous avez pu les croiser sur les étapes suivantes : Les Hurlements d'Léo, Telegram, Les Idiots… + Kaligramme // Chanson française Kaligramme c'est la rencontre de musiciens aux influences multiples autour de la chanson franc¸aise. Inspire´ par la Môme, Klo^ Pelgag et les musiques nomades, Kaligramme dresse des tableaux hauts en couleurs. Si vous écoutez : Les Hurlements d'Léo, Télégram, Les Idiots

