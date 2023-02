TAN2EM + KALIGRAMME CHANSON FOLK L’ACCORDEUR, 4 mars 2023, ST DENIS DE PILE.

TAN2EM + KALIGRAMME CHANSON FOLK L’ACCORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) TAN2EM // Chanson Folk « C’est Madame qui pilote, et Monsieur qui pédale… » TAN2EM, c’est l’histoire de Chloé et Laurent, Juliette et Mika, deux couples ayant croisé leurs tandems sur la route, quatre artistes en roue libre. Leur univers folk aux accents bluegrass et aux paroles touchantes fait dérailler la chanson française. Cette joyeuse équipe n’en est pas à son premier Tour de France : vous avez pu les croiser sur les étapes suivantes : Les Hurlements d’Léo, Telegram, Les Idiots… Rendez-vous sur la ligne d’arrivée : « Pour le meilleur, pas pour le pire, pour un amour sans crevaison ! » + Kaligramme // Chanson française Kaligramme c’est la rencontre de musiciens aux influences multiples autour de la chanson franc?aise. Inspire? par la Môme, Klo? Pelgag et les musiques nomades, Kaligramme dresse des tableaux hauts en couleur. Si, sur le papier, les mots sont mis en image, sur sce?ne ce sont les guitares, la clarinette, la contrebasse et la batterie qui mettent en relief les voix et les me?lodies. Les pieds sur terre, la te?te dans les nuages, les chansons parlent de notre e?poque : la mondialisation, le consume?risme, l’immigration, le re?chauffement climatique, la culture du viol, les tabous; dans une ambiance intimiste et ae?rienne. Si vous écoutez : Les Hurlements d’Léo, Télégram, Les Idiots

Votre billet est ici

L’ACCORDEUR ST DENIS DE PILE 15 route de Paris Gironde

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

TAN2EM // Chanson Folk

« C’est Madame qui pilote, et Monsieur qui pédale… »

TAN2EM, c’est l’histoire de Chloé et Laurent, Juliette et Mika, deux couples ayant croisé leurs tandems sur la route, quatre artistes en roue libre.

Leur univers folk aux accents bluegrass et aux paroles touchantes fait dérailler la chanson française.

Cette joyeuse équipe n’en est pas à son premier Tour de France : vous avez pu les croiser sur les étapes suivantes : Les Hurlements d’Léo, Telegram, Les Idiots…

Rendez-vous sur la ligne d’arrivée : « Pour le meilleur, pas pour le pire, pour un amour sans crevaison ! »

+ Kaligramme // Chanson française

Kaligramme c’est la rencontre de musiciens aux influences multiples autour de la chanson franc?aise. Inspire? par la Môme, Klo? Pelgag et les musiques nomades, Kaligramme dresse des tableaux hauts en couleur. Si, sur le papier, les mots sont mis en image, sur sce?ne ce sont les guitares, la clarinette, la contrebasse et la batterie qui mettent en relief les voix et les me?lodies.

Les pieds sur terre, la te?te dans les nuages, les chansons parlent de notre e?poque : la mondialisation, le consume?risme, l’immigration, le re?chauffement climatique, la culture du viol, les tabous; dans une ambiance intimiste et ae?rienne.

Si vous écoutez : Les Hurlements d’Léo, Télégram, Les Idiots

.15.8 EUR15.8.

Votre billet est ici