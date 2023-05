Tamsjadi&Schmidt – Sinta Tamsjadi et Thomas Schmidt Jardin Villemin Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tamsjadi&Schmidt – Sinta Tamsjadi et Thomas Schmidt Jardin Villemin, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

From Ashes to Dust / Photographie / Figuration vaporeuse du passage de la vie à la mort, par un collectif berlinois. Le collectif d’artistes Tamsjadi&Schmidt vit et travaille à Berlin et à Hambourg. Ils sont issus des domaines du théâtre et de la photographie et travaillent ensemble depuis 2015. Dans leurs travaux, ils se photographient eux-mêmes dans une performance en studio avec un retardateur. Dans les 5 images de la série « Asche » présentées ici, Tamsjadi&Schmidt travaillent avec des cendres, qui symbolisent la transformation de la vie en mort. Ici aussi, ils se photographient dans une performance en studio avec un retardateur et s’exposent ainsi à des pluies de cendres. Leurs thèmes sont la transformation, l’éphémère, la transcendance et l’éternité. Jardin Villemin 14 rue des Récollets 75010 Paris Contact : https://www.tamsjadischmidt.com

Tamsjadi&Schmidt Série Asche: « Shiva », »Loop », »Ascent », Tamsjadi&Schmidt Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Jardin Villemin Adresse 14 rue des Récollets Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Jardin Villemin Paris

Jardin Villemin Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tamsjadi&Schmidt – Sinta Tamsjadi et Thomas Schmidt Jardin Villemin 2023-06-03 was last modified: by Tamsjadi&Schmidt – Sinta Tamsjadi et Thomas Schmidt Jardin Villemin Jardin Villemin 3 juin 2023 Jardin Villemin Paris,Paris

Paris Paris