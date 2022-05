Tamponville, 30 mai 2022, .

Tamponville

L’illustrateur Aurélien Débat propose dans son exposition “Tamponville” un véritable alphabet graphique à assembler, cumuler et superposer, pour construire des architectures réelles ou imaginaires. Cette installation a pris forme lors d’une résidence à l’atelier Nicole Crême à Marseille et a été présentée au public au Studio Fotokino en novembre 2012. Devenu itinérant, le projet se balade depuis neuf ans dans les bibliothèques et centres de loisirs de la Région, grâce au soutien de la Drac PACA.



Aux côtés des dix dessins réalisés par l’artiste et imprimés en Risographie, les visiteurs pourront découvrir plus de 200 tampons mis à leur disposition. Petits et grands sont invités à créer des maisons, des immeubles, toute une ville… en tampons, et ainsi enrichir l’exposition au fil du temps.



Participez vous aussi à l’exposition !

En collaboration avec Fotokino.





HABITER

On peut habiter une ville, un village, un coin perdu et isolé. Un immeuble, une maison, une cabane, un igloo. Mais on habite aussi son corps, son esprit, son histoire. On peut rêver d’habiter ailleurs ou, au contraire, aimer son chez soi plus que tout. Autant d’aspects qui seront abordés, durant les mois de mai et juin, par les bibliothèques Salim- Hatubou et Saint-André avec une riche programmation : ateliers, expositions, spectacles, musique vous attendent.



► Retrouver le détail des activités dans le programme des bibliothèques en mai et juin

