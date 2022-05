Tampographie : venez créer votre littoral imaginaire !

Grâce aux tampons créés par l'association Ultra en février dernier, qui représentent des éléments naturels de la côte plouescataise, venez créer votre paysage imaginaire, en techniques mixtes : papier découpé et collé, tampons, dessin, peinture… latelier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81

