Tamouk Solutré-Pouilly, 27 décembre 2021, Solutré-Pouilly.

Tamouk Route de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

2021-12-27 – 2021-12-29 Route de la Roche Maison du Grand Site

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire Solutré-Pouilly

EUR 5 5 Une grotte… On se baisse un peu pour y entrer, sauf les tout-petits : ils sont à la bonne taille. Une lumière éclaire un plafond couvert de peintures rupestres, où l’on devine des dessins d’animaux : qui a laissé ces empreintes ? Pourquoi ? Qui a fait ces dessins ? Et quand ? Tamouk, un petit garçon curieux du monde qui l’entoure, nous fait partager son voyage, ses rencontres avec les grandes créatures disparues, les mammouths, les ours des cavernes, les grands échassiers, les fleurs géantes….

À partir de 3 ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Durée : 45 minutes

