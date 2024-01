TAMOÏ Carcassonne, jeudi 21 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 21:00:00

fin : 2024-03-21

Led Zeppelin, Radiohead, The Beatles, Barbara, Georges Brassens, Jeff Buckley, Supertramps, Jimi Hendrix et bien d’autres… autant d’icônes qui tissent la toile de fond de l’imaginaire du groupe TAMOÏ. Revêtant les contours d’un Power Trio qui cache un cœur battant au rythme du jazz, TAMOÏ gratte le vernis de ce répertoire pour y retoucher les teintes et les lignes grâce à sa palette d’improvisations, ses traits virtuoses et y apporter sa propre lumière !

Gratuit sur réservation

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr



