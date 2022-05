TAMISIER / COLLIGNON <+> HUBY / RABBIA LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

LE TRITON, le vendredi 8 juillet à 20:30

Pour cette deuxième soirée de concerts, nos compagnons “profs” vont chercher à illustrer le travail fait lors des ateliers “ImproTriton”, en mettant eux-mêmes en pratique ce qu’ils y auront transmis. Ce soir, c’est un beau double plateau que nous vous proposons avec d’un côté un duo entre deux des plus géniaux trompettistes de la scène jazz française actuelle – Médéric Collignon et Geoffroy Tamisier – et de l’autre, une rencontre inédite entre le violoniste poète Régis Huby et le percussionniste magicien Michele Rabbia… À l’issue de ces deux mini-sets en duos, les quatre musiciens se retrouveront tous ensemble sur scène pour un “tutti” totalement improvisé qui promet un époustouflant bouquet final ! **Médéric Collignon** cornet, voix **Geoffroy Tamisier** trompette **Régis Huby** violon, alto **Michele Rabbia** batterie

TARIF E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

2022-07-08T20:30:00 2022-07-08T22:00:00

