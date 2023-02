TAMINO L’ATELIER, 1 mars 2023, LUXEMBOURG VILLE.

TAMINO L’ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 19:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 34.5 à 34.5 euros.

Spectacles P. Sansonetto (lic.2-311966 & 3-311967) & UNI-T présentent ce concert Tamino vient de lancer une tournée nord-américaine pour la plupart SOLD OUT et fait son premier arrêt au Xponential Fest de Philadelphie où il a joué sur la scène principale d’ouverture pour Patti Smith. Sa tournée européenne SOLD OUT démarre en novembre avec plusieurs dates à Paris, Londres, Amsterdam et Bruxelles. Tamino et soutenu par des collaborateurs tels que le bassiste de Radiohead, Colin Greenwood, le producteur/ingénieur PJ Maertens et le batteur Ruben Vanhoutte. Sahar son deuxième album mélange le folk arabe et le rock expérimental indépendant avec des arrangements orchestraux de grande envergure. Sur Sahar Tamino réarticule le oud arabe, l’instrument de son grand-père Muharram Fouad, l’un des chanteurs et acteurs égyptiens les plus célèbres, en une instrumentation indie rock plus « typique ». L’association à sa voix brûlante crée un paysage sonore luxuriant, superposé et obsédant : le romantisme et la tragédie de Jeff Buckley rencontrent une sensibilité esthétique cosmopolite et universaliste – un mélange d’influences européennes, américaines et moyen-orientales.N° téléphone accès PMR : 05 62 24 09 50 Tamino

Votre billet est ici

L’ATELIER LUXEMBOURG VILLE Rue de Hollerich 2518

Spectacles P. Sansonetto (lic.2-311966 & 3-311967) & UNI-T présentent ce concert

Tamino vient de lancer une tournée nord-américaine pour la plupart SOLD OUT et fait son premier arrêt au Xponential Fest de Philadelphie où il a joué sur la scène principale d’ouverture pour Patti Smith.

Sa tournée européenne SOLD OUT démarre en novembre avec plusieurs dates à Paris, Londres, Amsterdam et Bruxelles. Tamino et soutenu par des collaborateurs tels que le bassiste de Radiohead, Colin Greenwood, le producteur/ingénieur PJ Maertens et le batteur Ruben Vanhoutte.

Sahar son deuxième album mélange le folk arabe et le rock expérimental indépendant avec des arrangements orchestraux de grande envergure. Sur Sahar Tamino réarticule le oud arabe, l’instrument de son grand-père Muharram Fouad, l’un des chanteurs et acteurs égyptiens les plus célèbres, en une instrumentation indie rock plus « typique ».

L’association à sa voix brûlante crée un paysage sonore luxuriant, superposé et obsédant : le romantisme et la tragédie de Jeff Buckley rencontrent une sensibilité esthétique cosmopolite et universaliste – un mélange d’influences européennes, américaines et moyen-orientales.

N° téléphone accès PMR : 05 62 24 09 50

.34.5 EUR34.5.

Votre billet est ici