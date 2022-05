Tamikrest + Tiwiza La CLEF, 2 juin 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Tamikrest + Tiwiza

La CLEF, le jeudi 2 juin à 20:30

Considérés comme le fer de lance de la nouvelle génération touareg, ces héritiers légitimes de Tinariwen ouvrent depuis longtemps de nouvelles voies entre le blues du désert et le rock occidental. **Tamikrest** en langue tamasheq signifie jonction, connexion, nœud, coalition… Parfaite représentation de la démarche du groupe dont les membres viennent d’horizons différents (Mali, Niger, Algérie et France). Souhaitant assumer pleinement leur identité touarègue, ils ont trouvé dans la musique rebelle Ishumar les moyens de s’exprimer. Impressionnant de variété et d’énergie, leur dernier album (“Tamotaït”, sorti en 2020) est un hommage vibrant à l’histoire du blues touareg et aux combats des peuples en quête de liberté. [www.facebook.com/tamikrest](http://www.facebook.com/tamikrest) [https://youtu.be/PcT3KaNxZ4c](https://youtu.be/PcT3KaNxZ4c) Ce seront les 5 musiciens du projet **Tiwiza** qui ouvriront le bal de cette soirée. Le groupe Franco-Algérien originaire de Toulouse propose une musique métissée, entre rock et traditions Berbères, une musique du monde qui balance entre tradition et modernité. Tiwiza, c’est aussi un propos engagé, pointant les désordres du monde et défendant la liberté et la sauvegarde de la diversité des cultures humaines. Bref, un parfait écho à la démarche de Tamikrest, et ce pour notre plus grand plaisir ! [www.facebook.com/tiwiza](http://www.facebook.com/tiwiza) [https://youtu.be/LGx8istgoYM](https://youtu.be/LGx8istgoYM)

18€ plein / 15€ réduit / 11€ adhérents CLEF

Le blues rock touareg fièrement représenté !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T20:30:00 2022-06-02T23:30:00