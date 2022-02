Tamia Ramos trio La Médiathèque, 9 avril 2022, Orléans.

Tamia Ramos trio

La Médiathèque, le samedi 9 avril à 15:00

À l’image des artistes issus des plus grandes familles de la musique brésilienne traditionnelle, la jeune chanteuse et percussionniste Tamia Ramos d’origine franco-brésilienne grandit dans une famille de musiciens virtuoses et mélomanes éclairés. Les musiques classiques, jazz et latinas telles que la samba, le choro, la bossa nova et la batucada enchantent son enfance dès son plus jeune âge. Habitée par ce patrimoine musical, cette artiste sans frontières est le symbole d’un futur aussi nostalgique qu’infiniment ouvert, riche en émotions, et passionné.

Un Brésil habité de toutes ses mémoires rêve de liberté à travers cette nouvelle artiste sans frontières.

La Médiathèque, Orléans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T16:00:00