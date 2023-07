Visite théâtralisée au Manoir de la Grande Ferme Tamerville, 13 juillet 2023, Tamerville.

Tamerville,Manche

Oyez ! Oyez ! Visite théâtralisée !

Des saynètes costumées avec les Vikings, Histoire locale d’un Prix Nobel er d’une Sante sans oublier des dandys dy XIXème.

Réservation conseillée..

2023-07-13 18:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Tamerville 50700 Manche Normandie



Hear ye! Oyez! Theatrical tour!

Costumed playlets with Vikings, local history of a Nobel Prize winner and a Sante, not forgetting 19th-century dandies.

Reservations recommended.

¡Escuchad! ¡Oíd! ¡Una visita teatralizada!

Sketches disfrazados con los vikingos, la historia local de un Premio Nobel y un Sante, sin olvidar a los dandis del siglo XIX.

Se recomienda reservar.

Hört, hört! Hört, hört! Ein Besuch mit Theater!

Kostümierte Sketche mit Wikingern, Lokalgeschichte eines Nobelpreisträgers und einer Sante sowie Dandys aus dem 19.

Jahrhundert. Reservierung empfohlen.

