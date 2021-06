Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire, Nouans-les-Fontaines Tambours japonais taiko Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Nouans-les-Fontaines Lors d’un concert l’association Amitié Saint-Cyr Japon, nous présentera des tambours japonais « taïko » et leurs histoires.

marie-anne.labalme@orange.fr +33 6 70 95 74 77

