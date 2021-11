Tambours du Bronx + Mononc’Serge Le Metronum, 12 février 2022, Toulouse.

Tambours du Bronx + Mononc’Serge

Le Metronum, le samedi 12 février 2022 à 20:00

**TAMBOURS DU BRONX + MONONC’SERGE** ———————————— _[Metal et percussion urbaine]_ **TAMBOURS DU BRONX** ——————— Contrairement aux idées reçues, [Les Tambours du Bronx](fb.com/tamboursdubronx) ne sont pas new-yorkais mais français, originaires de la région de Nevers. Habitant un quartier appelé le Bronx du fait de son agencement urbain, il était habité par des travailleurs des ateliers SNCF, qui fournirent les premiers bidons au groupe. Leur première prestation live devait être un one shot mais finalement l’expérience a perduré et en 1992 ils enregistrent un album concept, Grand Mix, en compagnie de l’Orchestre Philharmonique des Pays de Loire et un ensemble de voix, Trakia, originaire de Bulgarie. L’histoire du groupe continue de manière sporadique, un second album sortant en 2009, MMIX. Mais le groupe est avant tout fait pour la scène et il cherche à tourner toujours plus, à partager leur amour des percussions. En 2009 a lieu la rencontre avec Sepultura, qui donne lieu à une collaboration étroite entre les deux groupes. Ainsi les Tambours participent à une chanson de l’album Kairos des Brésiliens, et les deux groupes montent ensemble sur la scène du Rock In Rio en 2011. Puis l’expérience se poursuit en 2012 au Wacken Open Air, et enfin à Lisbonne. Ils repassent juste avant Alice In Chains au Rock In Rio de 2013, submergeant de leur son prenant les 200 000 personnes présentes. Cette rencontre avec Sepultura aura des conséquences à long terme pour le groupe qui se lance dans une tournée metal en 2018, « Weapons Of Mass Percussion ». Pour cela certains membres du groupe quittent les percussions pour prendre guitare et basse tandis que Franky Costanza est recruté à la batterie, Stéphane Buriez (Loudblast) et Reuno Wangermez (Lofofora) prennent le micro et Arco Trauma (Sonic Area) rejoint les claviers. L’année 2018 les voit entrer en résidence pour préparer leur show et la tournée débute en mars de la même année, à La Machine du Moulin Rouge. Le succès est immédiat : l’alchimie entre percussions des bidons, guitares et chant se fait parfaitement. Les Tambours du Bronx sont devenus en l’espace de quelques années des références en matière de percussions, pouvant proposer un set classique ou bien le set metal. Le groupe a tourné sur les scènes du monde entier, des Etats-Unis à l’Europe en passant par l’Asie ou l’Afrique. Ils se sont composé une grosse expérience scénique qui se ressent totalement à chacune de leurs prestations. Venez ressentir en direct le rythme endiablé des bidons résonner dans votre poitrine, une expérience incomparable… [[youtu.be/aRkYImeqx-Y](youtu.be/aRkYImeqx-Y)](youtu.be/aRkYImeqx-Y) **MONONC’SERGE** —————- Certains le disent vulgaire, d’autres le disent injurieux, mais ces gens n’ont-ils pas raison? Quoi qu’il en soit, après 20 ans de carrière solo, [Mononc’ Serge](fb.com/mononcserge) est toujours bien actif sur la scène québécoise. Le douteux personnage fait paraître son premier album en 1997. Le disque est un ramassis de chansons de mauvais goût écrites pour une station de radio communautaire de l’est de Montréal. La clientèle pauvre qu’il vise est ravie, mais comme elle n’a pas les moyens de s’acheter de CD, Mononc’ en vend très peu. Peu importe, le sacrament s’accroche et fait paraître deux autres albums en moins d’un an. C’est ainsi qu’à force de travail acharné, de manoeuvres vaguement légales et de chance inouïe, l’oncle connaît un succès inespéré qui va grandissant au fil des années. Il compte aujourd’hui pas moins de 12 albums studio. Ses collaborations avec les métalleux d’Anonymus ont été particulièrement fructueuses, faisant de lui une figure respectée chez les ours mal léchés du Québec et même d’Europe francophone. [[youtu.be/AgiNoNqYXMA](youtu.be/AgiNoNqYXMA)](youtu.be/AgiNoNqYXMA) — **Billetterie :** [[https://access-live.net/agenda/les-tambours-du-bronx](https://access-live.net/agenda/les-tambours-du-bronx)](https://access-live.net/agenda/les-tambours-du-bronx) 27€ Bar et offre de restauration sur place Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



2022-02-12T20:00:00 2022-02-12T23:30:00