EUR 5 5 « Tambouille » par Valérie Capdepont & Erik Baron. Co-production IDDAC.

Un duo de cuistots joueurs et musiciens, une batterie de cuisine sonore et sonorisée, des mots, des chants, des onomatopées, du mouvement… Sur un établi de « cuisine » avec ustensiles et ingrédients, Valérie Capdepont et Erik Baron vous concoctent un spectacle théâtral et musical pour les tout petits sur la thématique de la cuisine et des aliments. L’instrumentarium de la recette musicale est composé d’accessoires culinaires : marmites et gamelles, vaisselle, couverts, robots et ustensiles, légumes et graines au micro… ainsi que de véritables instruments de musique électronique !

Lieu : Salle des Fêtes

Tarif : 5 €

À partir de 1 ans

Durée : 35 minutes

Jauge limitée.

