Vosges Gugnécourt Le plus grand des petits festivals vous ouvre ses portes ! Préparez vous pour une édition 2022 épatante !

Le Tambouille Festival c’est : 7 dates exceptionnelles, 21 concerts, 9 spectacles, des repas à faire bondir vos papilles, 1 feu d’artifice … On ne va pas se priver cet été ! Entrée libre Gugnécourt le 4 août, autour de l’église BONUS NATURE : chasse au trésor pour découvrir Gugnécourt. Départ 16h30. Inscriptions, renseignements et tarifs à l’office de Tourisme de Bruyères 03 29 50 51 33 18h : Plank par La Compagnie tout est Possible, cirque et chanson

19h : Les Bure Haleurs, chanson engagé

21h : Les frères Lapoisse, rock'n'roll folk

