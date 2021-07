Grandvillers Grandvillers Grandvillers, Vosges TAMBOUILLE FESTIVAL À GRANDVILLERS Grandvillers Grandvillers Catégories d’évènement: Grandvillers

Grandvillers Vosges Grandvillers Le Tambouille Festival vous ouvre ses portes, ou plutôt ses champs et places de villages pour 7 jours à vivre au rythme de la musique pour tous et d’un spectacle vivant pas bête qui fait plaisir ! à partir de 19h : New-Orleans-Music-System | jazz New-Orléans

7 musiciens en scène pour des standard jazz, avec toute la passion qui rend les choses formidables ! 20h30 : Match d’impro Par le GICLE. Improvisation théâtrale

Il y a un arbitre, des joueurs, des règles et un vainqueur. C’est un match. Mais de théâtre ! Un moment fou !Tout public, à partir de 3 ans, 1h 21h30 : Flying Orkestar, rock festif / balkans

Musique festive des Balkans, mélodies charmeuses, compositions aux rythmes rock et orientaux et chorés endiablées, le FLYING ORKESTAR vous enivrera, à n’en pas douter ! Bonus Nature

Visite Éveil des Sens !

Venez découvrir le patrimoine autrement, en éveillant vos 5 sens.

Chaussures confortables recommandées. à partir de 8 ans.

Horaire : 16h-18h

dernière mise à jour : 2021-07-20

