TAMBOUILLE FESTIVAL À CHENIMÉNIL Cheniménil, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Cheniménil.

TAMBOUILLE FESTIVAL À CHENIMÉNIL 2021-07-30 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-30 23:00:00 23:00:00 rue de la filature Stade de football

Cheniménil Vosges Cheniménil Vosges

Le Tambouille Festival vous ouvre ses portes, ou plutôt ses champs et places de villages pour 6 jours à vivre au rythme de la musique pour tous et d’un spectacle vivant pas bête qui fait plaisir !

Dès 17h30,

– Jeux géants en bois, pour petits et grands, par l’association Pl’asso jeux

– Le Tambouille accueille la Transhumance citoyenne du Collectif Réseau d’êtres

Nous avons vécu ces derniers mois des moments particuliers. Le Collectif Réseau d’êtres vous invite à penser et partager votre monde d’après. Participez au grand atelier d’écriture passant !

17h30 : A l’abordage par la Compagnie Histoire d’eux, spectacle participatif

Enrôlez-vous dans l’équipage du célèbre corsaire Barberousse ou à bord du navire de la terrible pirate Anne Bonny. Vous serez tour à tour canonniers, ravitailleurs ou abordeurs. Quelle aventure !

Tout public, à partir de 6 ans, 1h30

19h30 : G point’s. Reprises pêchues et colorées

Une frénésie chantante les a ensorcelés ! Enchantement arrivera certainement jusqu’à vos oreilles.

21h30 : Dudes of Groove Society.New funk

Dudes of Groove Society, c’est une énergie sans pareille et une envie de danser incontrôlable qui vous prend. Casquettes vissées sur la tête et le coeur brûlant d’une furieuse envie de réinventer la recette, ils adoptent la New Funk Music : Chanteur Hip Hop Soul, cuivres, samples, batteur possédé, basse palpitante, guitare entêtante. Et la fureur du live en bonus !

Bonus Nature

Participez au Géocaching pour découvrir Cheniménil ! À l’aide des coordonnées GPS fournies, vous serez amenés

organisé par l’Office de Tourisme à 16h30, rdv place face à la mairie

+33 6 88 47 89 29 http://www.tambouillefestival.fr/

Cie les joli(e)s mômes

dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES