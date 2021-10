TAMBOUILLE# Espace Jean Vautrin, 18 décembre 2021, Bègles.

TAMBOUILLE# ———– ### par Valérie Capdepont et Erik Baron – Association CRIM ### Théâtre musical – Jeune Public Pour cette recette électro-culinaire, vous prenez un duo de cuistots joueurs et musiciens, une batterie de cuisine sonore et sonorisée, des robots électros, des gamelles accordées, une cuillère de mots et de chants en langues épicées, des onomatopées gustatives, des carottes samplées, des sauces granulaires… A cela, vous ajoutez un zeste de folie et une pincée de poésie. Vous mélangez bien en rythme avec beaucoup d’amour et votre cuisine prendra une dimension inattendue. Sur un petit établi de « cuisine » avec ustensiles et ingrédients, Valérie Capdepont et Erik Baron concoctent un spectacle théâtral (jeux d’objets) et musical pour les tout-petits sur la thématique de la cuisine et des aliments. L’instrumentarium de la recette musicale est composé d’accessoires culinaires : marmites et gamelles, couverts, bols chantant … ainsi que de véritables instruments de musique ! **_En partenariat avec la Ville de Pessac dans le cadre du Festival Sur un Petit Nuage_** **DISTRIBUTION** Interprétation, mise en scène, musique et construction : Valérie Capdepont et Erik Baron Création lumière : Jean Philippe Villaret Dates : Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre à 11 h et 17 h Scolaires : Jeudi 16, Vendredi 17 Décembre à 9 h 30 – 10 h 45 – 14 h 30 Public : de 1 à 5 ans Durée : 33 minutes Lieu : Espace Jean Vautrin (Mussonville) Tarifs : 8 € plein / 6 € enfants de moins de 12 ans

8 € ; 6 €

Théâtre Musical Jeune Public

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles Hourcade Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T11:30:00;2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T11:30:00;2021-12-19T17:00:00 2021-12-19T17:30:00