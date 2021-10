L’état actuel de notre environnement est une préoccupation permanente, notamment la rapidité du réchauffement climatique et ses conséquences sur le déclin des habitats et des espèces. Une préoccupation si grave qu’elle semble souvent paralysante.

A l’ampleur et à la vitesse du désastre climatique, s’ajoute le retard tragique pris dans la définition des priorités climatiques par les gouvernances mondiales, et plus particulièrement par l’Australie, préférant donner priorité au profit plutôt qu’à la durabilité.

Témoin de la vitesse à laquelle l’humanité est capable de se confronter à une pandémie et de mobiliser un changement de masse, Tamara Dean invite à faire face au rôle majeur que nous avons à jouer dans le maintien d’un équilibre naturel avec notre environnement, plutôt que dans la consommation des ressources de notre planète et la destruction de ce système qui soutient nos vies.

Son travail montre que les êtres humains sont des animaux, et que nous formons tous un écosystème sensible. “En en prenant conscience, nous pouvons commencer à nous voir comme faisant partie de quelque chose de plus grand et non plus comme le centre de l’univers.” Tamara Dean

Avec le soutien et dans le cadre de la Biennale Photoclimat – https://photoclimat.com/