TAMAR APHEK 1ERE PARTIE TRIINU PAUL B. – MASSY, 12 mai 2023, MASSY.

TAMAR APHEK 1ERE PARTIE TRIINU PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

ATMAC Lic. 1-10359/5 Sacrée « déesse israélienne de la guitare » par le magazine Time Out, la musicienne et leader du groupe, Tamar Aphek se démarque par sa voix et son jeu de guitare. Véritable figure de proue de la scène indé israélienne, Tamar Aphek réussit à allier élégance et brutalité et à mêler un son de guitare féroce à des mélodies délicates pour un résultat hypnotique et terriblement envoûtant ! En formation power-trio, la musicienne surprend à chaque titre, évoquant PJ Harvey ou Anika d’Exploded View. Les Primeurs de Massy 2020 (annulé pour les raisons que l’on connaît) aurait dû accueillir ce trio explosif pour son 1er album « All Bets are Off » mais ce n’était que partie remise ! Influences psychédéliques, krautrock, garage et jazz, et surtout particulièrement taillé pour le live, l’album est un concentré de tout le potentiel de ce groupe en roue libre sur l’autoroute du rock 2.0. Chanteuse et guitariste estonienne expatriée à Paris,Triinu développe un rock minimaliste des plus jubilatoires. Sur scène, furies fuzz et berceuses éthérées se croisent et forment des montagnes russes émotionnelles à découvrir d’urgence !

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

