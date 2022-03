TAMAO- CIE MON GRAND L’OMBRE POC Pôle culturel Alfortville, 11 mars 2022, Alfortville.

TAMAO- CIE MON GRAND L’OMBRE

du vendredi 11 mars au samedi 12 mars à POC Pôle culturel Alfortville

Tamao est le 2ème ciné spectacle de la cie mon grand l’ombre, dirigée par Sophie Laloy et Leila Mendez. Au fil de leurs spectacles, elles inventent une forme de langage scénique où la musique et le cinéma d’animation se rencontrent au service d’une écriture narrative et poétique. A partir de graphismes minimalistes et de sons bruts et choisis, Sophie Laloy et Leila Mendez écrivent de grandes épopées. L’envie est de faire déborder le plateau de vie, que le film échappe à son écran.Cinéma et musique se font écho pour donner naissance à un objet théâtral où se côtoient artisanat et technologie. Tamao a été créé en février 2017 au festival A pas contés à Dijon. Tamao mêle cinéma, théâtre et musique : Un vrai ciné spectacle où le vivant a la part belle. Le spectateur peut plonger dans le film et être emporté comme on l’est au cinéma ou être surpris dans son voyage par des événements scéniques. TAMAO nous raconte les aventures d’une tortue sous-marine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son retour pour sa première ponte. Manger ou être mangée? Telle est la loi. Tour à tour des personnages excentriques la distraient de son voyage. L’amour la ramène sur sa plage d’origine. Un cycle de vie est bouclé. Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste fait vivre le film d’animation. Deux créatures loufoques mi-sirènes mi-marins nous narrent l’histoire . Un clavier mêlant piano et bruitages percussifs, voix et autres instruments aquatiques inventés pour l’occasion les accompagnent.

un ciné spectacle (tout public dès 4 ans) de Sophie Laloy et Leila Mendez

POC Pôle culturel Alfortville Parvis des Arts / 94140 Alfortville Alfortville Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T10:45:00;2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T15:15:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T15:45:00