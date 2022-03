Tamala et Refa (ex Refugees for Refugees) Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Tamala et Refa (ex Refugees for Refugees) Rocher de Palmer, 4 avril 2022, Cenon. Tamala et Refa (ex Refugees for Refugees)

Rocher de Palmer, le lundi 4 avril à 20:30

Muziekpublique, le centre des musiques traditionnelles du monde à Bruxelles, est le point de départ de « Migrants Music Manifesto », projet européen monté avec des partenaires en Belgique, en Allemagne et en Italie. L’objectif est de permettre à des réfugiés musiciens dans leur pays, de retrouver du travail dans leur domaine de compétence lorsqu’ils arrivent « ici ». C’est dans la capitale européenne qu’un groupe de musiciens exilés voit le jour : « Refugees for Refugees » (devenu aujourd’hui Refa), dont certains ont aussi donné des cours. Deux albums enregistrés et des tournées en Europe : « Refugees for Refugees » a pris valeur d’exemple. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

Dans le cadre du projet européen Migrants Music Manifesto porté par le Rocher de Palmer. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T20:30:00 2022-04-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Tamala et Refa (ex Refugees for Refugees) Rocher de Palmer 2022-04-04 was last modified: by Tamala et Refa (ex Refugees for Refugees) Rocher de Palmer Rocher de Palmer 4 avril 2022 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde