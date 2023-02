TALOS POPUP!, 11 mars 2023, PARIS.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert TALOSTalos peut être défini comme un architecte, et ses deux premiers albums comme ses conceptions ultimes : magnifiques créations musicales qui sont à la fois fragiles et puissantes, transparentes et réfléchissantes, révélatrices et protectrices, des maisons de verre et d’acier. Ce sont les chants d’un maître artisan, minutieusement assemblés avec le cœur et construits pour durer toute une vie. Une douce indie pop qui fait voyager à chaque écoute.L’artiste irlandais Talos revient avec son troisième album, “Dear Chaos”, un projet minimaliste et envoûtant, méditant sur la perte, le deuil et l’isolation, qui rappellera immédiatement aux fans la capacité unique de Talos à mêler l’intime à l’épique.Après avoir ouvert les concerts d’artistes tels que Aurora et Dermot Kennedy, Talos sera présent à Paris pour un concert au POPUP! le 11 mars 2023. TALOS TALOS

