Horaire : 20:30

14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)

Création poétique dansée / Tango argentin & danse contemporaine. Deux danseuses pour un tango qui sort des sentiers battus, où se mélangent avec poésie, délicatesse, drôlerie aussi, le monde codifié du bal avec celui de la vie de tous les jours. A travers une danse nourrie d'expressions théâtrales, ce duo nous entraîne dans son jeu. 

Chorégraphe : Armelle Gassie
Danseuses : Emmanuelle Calac & Marine Decoutter 
Durée : 35 min. 

Spectacle suivi d'une soirée tango. 

Dans le cadre des Rencontres dansées (5 au 8 mai 2022) 

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
Nantes 44000

