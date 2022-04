Talons aiguilles et poils aux pattes Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Talons aiguilles et poils aux pattes Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron

2022-04-29

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir… Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ? C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes. Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre. Un conseil : ne jamais abuser de l’alcool. Ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire +33 2 99 37 89 02 Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir… Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ? C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes. Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre. Un conseil : ne jamais abuser de l’alcool. Ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron

