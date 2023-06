Un stage de conduite pour nos aînés TALMONT SAINT HILAIRE Talmont-Saint-Hilaire, 16 juin 2023, Talmont-Saint-Hilaire.

L’Association de Prévention Routière et la MSA 44-85 organisent des sessions de sensibilisation à la sécurité routière destinées aux seniors. Parlez-en autour de vous ! Cette action a pour ambition de préserver l’autonomie des seniors en leur redonnant confiance en eux.

Talmont Saint Hilaire, les 16, 23 et 30 juin, de 9h00 à 12h00 ; le 5 juillet de 8h30 à 18h00 ; et le 6 juillet de 10h30 à 12h00.

Inscriptions : 06 87 60 60 69.

