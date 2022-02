La Terre des Dinosaures aux Sables-d’Olonne ! Hippodrome des Sables-D’Olonne Talmont-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Talmont-Saint-Hilaire

Vendée

La Terre des Dinosaures aux Sables-d’Olonne ! Hippodrome des Sables-D’Olonne, 26 février 2022 10:00, Talmont-Saint-Hilaire. 26 et 27 février Sur place Entrée payante La Terre des Dinosaure est une exposition itinérante de dinosaures qui parcourt toute la France. Enfin Parmi Vous ! La Terre des Dinosaures est une exposition itinérante sur Le Monde des Dinosaures et l’histoire de la Paléontologie. Venez passer une journée inoubliable à travers un parcours d’une dizaine de reproductions de Dinosaures, un atelier de Fouilles Archéologiques, un film documentaire sans oublier le Dino-Quizz fournit à l’entrée qui vous permettra, grâce aux panneaux explicatifs disposés devant chaque reproductions de dinosaures, de décrocher votre diplôme de Paléontologue ! LES SABLES D’OLONNE / TALMONT SAINT-HILAIRE

Hippodrome de Talmont Saint-Hilaire Samedi 26 Février 2022 de 10h à 18h Dimanche 27 Février 2022 de 10h à 18h TARIFS :

Enfant de moins de 3 ans : Gratuit

Enfant ( de 3 à 13 ans ) : 8€

Adulte ( 13 ans et plus ) : 10€ CONTACT :

Facebook : Exposition La Terre des Dinosaures Tél : 06 50 81 03 36 Mail : laterredesdinosaures@gmail.com Hippodrome des Sables-D’Olonne 624 Rue du Porteau, 85440 Talmont-Saint-Hilaire 85440 Talmont-Saint-Hilaire Vendée samedi 26 février – 10h00 à 18h00

dimanche 27 février – 10h00 à 18h00

