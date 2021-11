Rennes L'ATYPIK Ille-et-Vilaine, Rennes TALLOU L’ATYPIK Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

TALLOU L’ATYPIK, 26 novembre 2021, Rennes. TALLOU

L’ATYPIK, le vendredi 26 novembre à 21:00

Tallou est une créature venue d’une planète édifiée dans la musique. Un mélange céleste dans lequel la pop expérimentale se mêle parfaitement aux sonorités urbaines. De sa voix onirique et suave, elle chante l’amour et ses cicatrices. [[https://www.facebook.com/tallouu](https://www.facebook.com/tallouu)](https://www.facebook.com/tallouu) [https://youtu.be/JDi_Ech1R2I](https://youtu.be/JDi_Ech1R2I) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars L’ATYPIK 8 boulevard René Laennec, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T21:00:00 2021-11-26T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu L'ATYPIK Adresse 8 boulevard René Laennec, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville L'ATYPIK Rennes