Balade guidée « Les voies de l’eau » Taller, 21 octobre 2023, Taller.

Taller,Landes

Découvrez les fonctions des zones humides en lien avec le site Natura2000 avec Sophie SOURGEN et Raphaël JUN, animateur en écologie et développement durable.

Gratuit. Tout public.

Inscriptions au 07 64 07 95 33 ou contact@fish-castets.fr.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the functions of wetlands in relation to the Natura2000 site with Sophie SOURGEN and Raphaël JUN, ecology and sustainable development coordinator.

Free admission. Open to all.

Registration 07 64 07 95 33 or contact@fish-castets.fr

Descubra las funciones de los humedales en relación con el espacio Natura2000 con Sophie SOURGEN y Raphaël JUN, coordinador de ecología y desarrollo sostenible.

Entrada gratuita. Abierto al público en general.

Inscripciones en el 07 64 07 95 33 o en contact@fish-castets.fr

Entdecken Sie die Funktionen der Feuchtgebiete im Zusammenhang mit dem Natura2000-Gebiet mit Sophie SOURGEN und Raphaël JUN, Animateur für Ökologie und nachhaltige Entwicklung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich.

Anmeldungen unter 07 64 07 95 33 oder contact@fish-castets.fr

Mise à jour le 2023-09-22 par Côte Landes Nature Tourisme