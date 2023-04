Marché traditionnel Devant la mairie, 18 août 2023, Taller.

Ce marché annonce un début de week-end, une idée pour se retrouver pour un moment convivial en famille, entre amis. Une dizaine d’exposants seront présents (maraîcher, fromage, huîtres, vin, bière, volaille, œufs, plants de légumes, légumes anciens, pastis landais, pain, plats et pleins d’autres choses encore …)..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 21:30:00. .

Devant la mairie

Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



This market announces the beginning of a weekend, an idea to meet for a convivial moment with family and friends. About ten exhibitors will be present (market gardeners, cheese, oysters, wine, beer, poultry, eggs, vegetable plants, old vegetables, Landes pastis, bread, dishes and many other things?)

Este mercado anuncia el comienzo de un fin de semana, una idea para reunirse en un momento de convivencia con la familia y los amigos. Estarán presentes una decena de expositores (horticultores, quesos, ostras, vinos, cervezas, aves, huevos, plantas hortícolas, verduras antiguas, pastis de las Landas, pan, platos y muchas otras cosas…).

Dieser Markt kündigt den Beginn eines Wochenendes an, eine Idee, um sich für einen geselligen Moment mit der Familie oder unter Freunden zu treffen. Etwa zehn Aussteller werden anwesend sein (Gemüsebauer, Käse, Austern, Wein, Bier, Geflügel, Eier, Gemüsesetzlinge, alte Gemüsesorten, Pastis Landesais, Brot, Gerichte und vieles mehr…).

