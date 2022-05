Talleen + Parade + Catalogue, 25 mai 2022, .

Talleen + Parade + Catalogue

2022-05-25 – 2022-05-25

6 Soirée Post Punk au Molotov avec :



• Talleen (Montréal-Canada)

Apres avoir ouvert pour Idles ou Viagra Boys au Canada, Talleen viennent tourner pour la première fois en Europe. Entre Punk et Post Punk. A découvrir en live absolument !



• Parade (Marseille)

Parade c’est une post pop épique, un chant survolté, des mélodies qui évoquent aussi bien Joy Division que The Strokes, le coup de cœur de l’underground marseillais. Guitares vrillantes, batterie claquante d’un ex Quetzal Snakes, batteur actuel de Film Noir. Découvrez en live leur nouvel E.P, la voix sépulcrale du chanteur imprégnée des fantômes de Ian Curtis et de Elliot Smith, apportant profondeur et rage à ces morceaux taillés pour la scène. Entre new wave, post punk et pop classieuse.



• Catalogue

Né à Marseille en novembre 2013.

Trio sous influence post punk : télescopage de rythmiques hypnotiques et de guitares tranchantes. La boite à rythmes ne descend pas au dessous de 160 BPM, les morceaux s’enchainent dansants, frénétiques, scandés ou murmurés par une voix féminine “with a french accent”.

On lit beaucoup d’influence dans leur musique, du post-punk bien sur mais aussi du garage, de la pop et de la noise.

