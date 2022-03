Talku + Le Pompier Poney Club Marseille 6e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Talku + Le Pompier Poney Club Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-05-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-13 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

La Fanfare Talku est une Fanfare de type Beaux-Arts, c’est-à-dire une fanfare créée au sein d’une école d’art, en l’occurence une école d’architecture.

Associé à une certaine manière d’envisager l’action collective, le second degré devient un principe fondateur qui, du costume de scène au répertoire, permet les rapprochements les plus improbables.

+

Le Pompier Poney Club (le PPC pour les intimes) c’est comme le 51, le savon et la bouillabaisse : véritable fanfare de Marseille, fanfare véritablement Marseillaise, enfin tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux, nous, nous sommes attachés aux quartiers mythiques qui rendent la vie plus belle : La Plaine, le Panier, la Belle de mai…

Fondée en 2012, la formation s’est enrichie de fanfarons inventifs venus de France et de Navarre et poursuit sa conquête effrénée des publics les plus variés en toutes occasions : concerts de rue, pots de thèse, festivals, mariages, soirées de soutien, concours de fanfares…

Parce qu’il est trop difficile de choisir entre un pompier et un poney, entre le cuir et le fluo, entre le rock et Césaria Evora, nous avons choisi l’hybridité et la rigolade et pouvons aujourd’hui nous enorgueillir d’un des répertoires de reprises les plus originaux de la planète “fanfare festive”.

Retrouvez Talku + Le Pompier Poney Club sur la scène du Molotov le 13 mai !

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

