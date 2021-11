Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Talking about trees de Suhaib Gasmelbari (France, Soudan, Allemagne, Tchad, Qatar, 2019, 1h33 min) La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Talking about trees de Suhaib Gasmelbari (France, Soudan, Allemagne, Tchad, Qatar, 2019, 1h33 min) La Médiathèque, 16 décembre 2021, Orléans. Talking about trees de Suhaib Gasmelbari (France, Soudan, Allemagne, Tchad, Qatar, 2019, 1h33 min)

La Médiathèque, le jeudi 16 décembre à 18:30

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb sont amis depuis plus de quarante-cinq ans. Facétieux et idéalistes, les quatre cinéastes espèrent enfin réaliser leur vieux rêve : faire revenir le cinéma au Soudan et rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution… En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Projection Docs en docs. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T20:00:00

